Эксперты назвали главного претендента на Кубок России перед матчами 1/16 финала

Сегодня по всей России пройдут матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. Букмекеры назвали главного фаворита турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — «Зенит». Поставить на победу питерцев можно с коэффициентом 5.0. Это соответсвует вероятности 16%. В 1/16 финала команда Сергея Семака сыграет с «Енисеем».



Чуть ниже оценили эксперты шансы «Локомотива» (7.0, 13%), «Краснодара» и ЦСКА (8.5, 11%). Команда Юрия Семина сыграет с «Балтикой», краснодарцам предстоит визит в Нижний Новгород, а подопечные Виктора Гоначаренко будут играть во Владикавказе.

Сделать ставку на «Спартак» можно с коэффициентом 10.0 (8%). Спартаковцы в Набережных Челнах сыграют против «КАМАЗа». В случае поражения матч наверняка окажется последним в клубе для Олега Кононова.



Вероятность триумфа «Ростова» (соперник — «Мордовия») аналитики оценили коэффициентом 15.0 (6%). Сделать ставку на «Динамо» (соперник — «Луч») или «Рубин» («Химки») можно с коэффициентом 20.0 (4%). За 25.0 (3%) можно поставить на победу «Арсенала» и «Ахмата», которые сыграют, соответственно, с воронежским «Факелом» и «СКА-Хабаровском».



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