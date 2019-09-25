«Алания» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на 1/16 финала Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России «Алания» – ЦСКА.



Ставка: победа «Алании» с форой (+2) за 1.50.



«Алании» сложно будет забить в этом матче, так как ЦСКА – команда выше уровнем и подойдет к этому матчу с серьезным настроем. Владикавказский клуб играет в ПФЛ, и по уровню он соответствует этой лиге.



Без сомнения, ЦСКА — фаворит в этом матче. У армейцев молодая команда, которая будет бороться за победу в Кубке. Для них сейчас Кубок России — важный турнир. У ЦСКА есть основной костяк, скорее всего, он и будет играть в этом матче.



ЦСКА выиграет в этом матче, но в крупной победе армейцев я сомневаюсь, поэтому поставлю на «Аланию» с плюсовой форой», — сказал Непомнящий.



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