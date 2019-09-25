«Интер» — «Лацио»: прогноз Игоря Кытманова на матч Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Пока команда Антонио Конте выглядит довольно уверенно, «Интер», напомню, лидирует в итальянском чемпионате, одержав победы во всех матчах. Единственная осечка была в Лиге чемпионов (1:1 со «Славией»).



Что касается «Лацио», то команда Симоне Индзаги нестабильна: поражение (1:2) на выезде со СПАЛом и в Лиге Европы с «Клужем» (1:2). Потом «Лацио» уверенно выиграл у «Пармы», отыграв на ноль, но все равно периодически от сильных соперников римляне пропускают. Но «Лацио» обычно не уходит с поля и без собственного гола.



В последних двух встречах столичная команда, кстати, обыгрывала миланцев. Но сейчас это совершенно другой «Интер». Но, как показала «Славия», команда с хорошо поставленной игрой может забивать Хандановичу.



Поставил бы на «обе забьют», потому как «Интер» пока еще не тот клуб, который может несколько подряд матчей отыграть на ноль. Тем более против сыгранных команд, таких как «Лацио».

«Интер» — «Лацио». Прогноз: Индзаги устроит проверку лидеру чемпионата Италии В семи последних выездных матчах с «Интером» римляне уступили лишь один раз.