«Мальорка» – «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Мальорка» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 2.20.



«Сможет ли «Мальорка» отобрать очки у «Атлетико»? Думаю, это крайне маловероятно. «Майорка» в прошлом сезоне играла в Сегунде и вышла в Примеру, победив в плей-офф «Депортиво». Проблема в том, что клуб практически не подписал новых игроков, и «Мальорке» приходится играть в Примере почти тем же составом, что в прошлом сезоне в Сегунде. Обычно это чревато – уровень двух лиг несопоставим.



Единственный шанс «Мальорки» остаться в Примере – брать максимум очков в родных стенах. Но против могучего «Атлетико» это сделать будет непросто. У мадридцев есть свои трудности – много новичков, не набрал форму новый звездный нападающий Жоао Феликс. Но Симеоне уже удалось сплотить команду, новая оборона обладает надежностью.



В этом матче будет мало моментов и скорее всего мало голов. «Атлетико» победит и не позволит забить «Мальорке». Предлагаю поставить на сухую победу гостей», — сказал Гратакос.

