«Северсталь» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.15.



«Северсталь» показывает не очень хорошую игру и занимает место в нижней части таблицы Западной конференции. Я думаю, что уфимская команда победит в этом матче. Конечно, «Северсталь» поборется, тем более они играют на своём льду, но всё-таки «Салават» победит. Они для меня фавориты.



В недавнем матче у «Северстали» была крупная домашняя победа над рижским «Динамо» (6:1). Но динамовцы не такая сильная команда, а «Салават Юлаев» — один из фаворитов Восточной конференции. Уфимцы сейчас уже находятся в хорошей форме, показывают качественный хоккей. На Востоке «Салават» будет соперничать с «Автомобилистом», «Ак Барсом», «Авангардом». В течение сезона они будут бороться за лидерство, но всё-таки уфимцы чуть-чуть уступают им в классе.



«Салават Юлаев» не так много забивает, но ещё меньше пропускает в своих матчах. Они так будут играть во многих встречах, больше внимания уделяя обороне своих ворот. Конечно, в поединке против «Северстали» «Салават» может забросить примерно четыре шайбы. Они способны это сделать», — скаазл Вуйтек.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

