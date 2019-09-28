«Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Косицына на матч АПЛ

Известный комик Роман Косицын на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч 7-го тура Английской премьер-лиги «Борнмут» — «Вест Хэм».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.58.



«С удивлением обнаружил, что обе команды стремятся в Лигу чемпионов. Высоко в таблице расположились. Ещё заметил, что они, во-первых, выигрывают много, во-вторых, нормально так забивают и те, и другие. Обе команды занимают место выше, чем планировали. Они должны расслабиться и выдать суперматч, в котором будет много голов. Поэтому выбрал бы здесь ставку, что в матче будет три или даже больше голов».



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