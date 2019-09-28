«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2019/20 «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи 28 сентября 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Ставка: «Хетафе» победит с форой "+1 мяч" за 1.54, «Хетафе» забьет за 1.70.



«С голами Месси в предыдущем туре я ошибся, хотя очень странно, что из двух голов своей команды, да еще и на своем поле, он ничего не забил. На мой взгляд, сейчас «Хетафе» выглядит интереснее «Гранады», которой «Барса» проиграла, да и в том сезоне «Хетафе» проиграл всего 1:2 будущему чемпиону, а тогда «Барса» выглядела явно лучше, чем сейчас. Беру победу хозяев с форой в один мяч».



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