«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Косицына на матч 7-го тура АПЛ
Известный комик Роман Косицын на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч 7-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Встреча в Лондоне начнется 28 сентября в 17:00 по московскому времени.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.65.
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Здесь, мне кажется, будет открытый матч. Даже не то чтобы открытый, а матч, в котором будут голы обязательно. Поэтому поставил бы на тотал больше 2,5. В этой встрече будет тоже больше трёх голов. На меньше ставить нельзя. Меня учили, что это неблагородно — идти на снижение».
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