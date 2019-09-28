Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Косицына на матч 7-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Косицына на матч 7-го тура АПЛ
Ставки 0

Известный комик Роман Косицын на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч 7-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Встреча в Лондоне начнется 28 сентября в 17:00 по московскому времени.

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.65.

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Здесь, мне кажется, будет открытый матч. Даже не то чтобы открытый, а матч, в котором будут голы обязательно. Поэтому поставил бы на тотал больше 2,5. В этой встрече будет тоже больше трёх голов. На меньше ставить нельзя. Меня учили, что это неблагородно — идти на снижение».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент