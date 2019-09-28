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«Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура Серии А сезона-2019/20 «Сассуоло» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 3,5 гола за 2.49.

«Команды исповедуют одинаковый стиль игры, заточены на атаку. Это видно невооружённым глазом по их матчам. Ну и в принципе в этом сезоне в Италии создали такой тренд, что большинство команд играют в атаку.

У «Аталанты» очень сложный график из-за Лиги чемпионов, но в Серии А бергамаски играют неплохо: на днях обыграли «Рому», да и в целом у них позитивное положение в таблице и конкретные перспективы.

Думаю, угадать победителя в этом матче очень сложно, но рискнул бы и взял тотал больше 3,5 гола, учитывая, как команды играют в атаке».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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