«Ростов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Ростов» победит за 2.15.
«Скорее всего, будет один из последних матчей тренерского штаба «Динамо», хотя всех этих ребят уважаю, играл с ними. Жалко, что так происходит с «Динамо». Но эти динамовские проблемы возникли не сейчас, им много лет. Команда вышла из ФНЛ в РПЛ, но выводов не сделала. Управление клубом переходит из рук в руки…
«Ростов» при Карпине в этом сезоне заиграл новыми красками. Почему? Тренеру комфортно, полное доверие руководителей. Карпин профессионально исполняет обязанности, есть классные футболисты. «Ростов» близок к топу российского футбола. И по игре хорош. Футболисты качественные.
Думаю, здесь не надо что-то придумывать. От игры к игре «Динамо» лучше не становится. «Ростов» же дома очень силён, на команду интересно смотреть. Возьму чистую победу ростовчан».
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