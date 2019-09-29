«Калев» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Калев» — «Химки».



Ставка: победа «Химок» с преимуществом не менее 14 очков за 1.49, ТМ 170,5 очка за 1.43.



«Химки» проведут уже второй матч в сезоне в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомню, первый на арене ВТБ «Химки» выиграли у польской «Зеленой Гуры» с преимуществом в 4 очка. На площадке не появились лидеры команды Швед и Мозгов, которые по-прежнему залечивают травмы.



Заявка «Калева» на сезон — самая короткая. Всего 10 человек, и ни одного центрового. Это может означать только одно: клуб не завершил селекцию и имеет возможность дозаявить большое количество игроков. Причём это сделает в самое ближайшее время.



На сегодня в «Химках» в отличном состоянии игроки передней линии — Жеребко, Эванс и Букер. Очень выделялся основной разыгрывающий Йович. В любом состоянии состав команды тренера Куртинайтиса имеет целый ряд преимуществ перед соперником, которого в этом году тренирует Робертс Штелмахерс — отличный баскетболист в составе ВЭФа и сборной Латвии и абсолютно тёмная лошадка как тренер.



Мой прогноз: победа «Химок» с преимуществом не менее чем в 14 очков. Общий тотал — не более 171 очка».