«Калев» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Калев» — «Химки».
Ставка: победа «Химок» с преимуществом не менее 14 очков за 1.49, ТМ 170,5 очка за 1.43.
«Химки» проведут уже второй матч в сезоне в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомню, первый на арене ВТБ «Химки» выиграли у польской «Зеленой Гуры» с преимуществом в 4 очка. На площадке не появились лидеры команды Швед и Мозгов, которые по-прежнему залечивают травмы.
Заявка «Калева» на сезон — самая короткая. Всего 10 человек, и ни одного центрового. Это может означать только одно: клуб не завершил селекцию и имеет возможность дозаявить большое количество игроков. Причём это сделает в самое ближайшее время.
На сегодня в «Химках» в отличном состоянии игроки передней линии — Жеребко, Эванс и Букер. Очень выделялся основной разыгрывающий Йович. В любом состоянии состав команды тренера Куртинайтиса имеет целый ряд преимуществ перед соперником, которого в этом году тренирует Робертс Штелмахерс — отличный баскетболист в составе ВЭФа и сборной Латвии и абсолютно тёмная лошадка как тренер.
Мой прогноз: победа «Химок» с преимуществом не менее чем в 14 очков. Общий тотал — не более 171 очка».
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