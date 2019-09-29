«Лацио» — «Дженоа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Дженоа».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.61.



«Здесь, на мой взгляд, стоит отметить, что «Лацио» не сумел взять в Милане очки, достойно играя против «Интера» (0:1). Реализация — достаточно серьёзная проблема римлян. У «Дженоа» же постоянная проблема: они из года в год строят новую команду. У них какой-то непрерывный цикл, когда они игроков сначала раскручивают, потом продают. И нет ощущения готовой команды, сыгранной.



Но в этом конкретном матче, я думаю, «Лацио» — фаворит. Однако из-за плотности графика и проблем с реализацией не обещаю римлянам лёгкого матча. Я бы взял тотал меньше 2,5 гола».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.