Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Кубок России после отставки Кононова

По итогам матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Букмекеры обновили коэффициент на победу красно-белых в Кубке России.

Сейчас итоговый успех красно-белых идёт за 9.00 (11%), хотя после матчей 1/16 финала победа «Спартака» оценивалась коэффициентом 10.0. Таким образом, шансы клуба немного возросли.

По оценкам аналитиков, фаворит турнира — «Зенит». Поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 3.24 (вероятность 30%).



Шансы ЦСКА эксперты оценили коэффициентом 7.0 (13%). За 9.00 (11%) также можно поставить на победу «Ростова». Следом идёт «Урал» (10.0).

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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