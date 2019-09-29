Аналитики назвали шансы «Спартака» выиграть первый матч после ухода Кононова

По итогам матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. В 12-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Букмекеры считают красно-белых явным аутсайдером. Сейчас победа «Спартака» идёт за 4.55 (22%), ничья оценена коэффициентом 3.78 (25%), а успех «быков» — 1.77 (53%).

Если «Спартак» наберёт очки, сыграет коэффициент 2.07 (47%). Гол москвичей идёт за 1.55.

Матч состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи в 19:00 мск.



53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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