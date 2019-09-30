«Ман Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: результативная ничья за 4.50.



«После поражения в прошлом туре от «Вест Хэма» «Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ. Именно столько матчей они проиграли в предыдущих 40 играх. «Арсенал» продолжает разочаровывать и восхищать в равной степени. Но им удалось обыграть «Астон Виллу», уступая в счёте. Во втором тайме «Арсенал» отжигал.



«Юнайтед» удалось сохранить ворота на замке в матче с «Лестером» в последнем домашнем матче, но я сильно удивлюсь, если «Арсенал» не сможет пробить Давида де Хеа. Уверен, матч будет очень ярким».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.