«Локомотив» – «Атлетико»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико».
Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.65.
«Локомотив» не является фаворитом в этом матче. Я думаю, что после матча с «Байером» «Локомотив» готов к тому, чтобы не уступить, но не более. «Атлетико» играет быстрее, и поэтому, несмотря на то что «Локомотив» будет играть дома, ему нужно играть от обороны и ловить свои шансы.
«Атлетико» — сильная команда, и она вполне может претендовать на то, чтобы дойти до финала. Поэтому они приедут в Москву только за победой. Они уже потеряли очки в матче с «Ювентусом». Но, на мой взгляд, «Локомотив» способен зацепиться за ничью. И я думаю, что обе команды смогут отличиться».
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