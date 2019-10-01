«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Атлетико». Игра состоится 1 октября и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 2,35.
«Здесь нужно отталкиваться от того, как играет «Атлетико» в обороне – почти каждый мат на ноль. Да, «Локо» отлично стартовал в групповом раунде, в гостях обыграв «Байер».
Но «Атлетико» совсем по-другому обороняется. У этой команды одни из лучших линий защиты в мире. Они практически ничего не позволяют своим соперникам в атаке. Поэтому думаю, шансов забить у «железнодорожников» откровенно мало.
Ну а свой гол «Атлетико» найдет. Там футболисты очень высокого уровня, которые могут сделать момент из ничего», — сказал Ловчев.
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