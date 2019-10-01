«Галатасарай» — «ПСЖ»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал меньше «2,5».



«Для начала оценим форму «Галатасарая». 7-е место в чемпионате и только 9 очков в 6 турах. Команда укомплектована достойно, но со стабильностью результатов традиционно есть проблемы. Домашняя встреча с «Фенербахче» в последнем туре не принесла голов, однако уругвайский голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера пропустил всего 1 гол за 4 последних матча. Впрочем, у турецкой команды всего 2 победы в последних 8 играх. В 5 играх из последних 6 турки не забивали больше 1 мяча.



У «Парижа» хронические кадровые проблемы в атаке. Томас Тухель заявил, что не хочет рисковать неокрепшим Кавани. Палочка-выручалочка последних туров Неймар дисквалифицирован. Состояние Икарди— загадка, да и Шупо-Мотинг непонятно сколько сыграет. Да, есть Ди Мария и Сарабия, а Мбаппе, сыгравший в последнем туре, набирает кондиции. В общем, у «Парижа» не так много ресурсов, чтобы сыграть результативно. Однако есть ощущение, что игра не будет изобиловать голами, а гости не проиграют. Поэтому суммируем эти условия».



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