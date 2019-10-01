Эксперты начали приём ставок на следующий клуб уволенного из «Спартака» Кононова

После матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты открыли линию на новое место работы белорусского специалиста.



Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Кононова считается один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такой вариант оценивается коэффициентом 3,0 (30%).



Вторым по вероятности местом, где Кононов может продолжить работу, эксперты считают клуб из чемпионата Беларуси. Коэффициент здесь — 3,25 (28%).



Не исключают эксперты и то, что 53-летний специалист останется работать в Российской Премьер-Лиге. Коэффициент — 3,75 (25%). Ранее белорус работал в «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».



Не намного меньше вероятность того, что Кононов станет экспертом одной из аналитических передач телеканала «Матч ТВ». Коэффициент — 3,85 (23%).



Меньше всего эксперты верят в то, что тренер вернётся в чемпионат Украины, где ранее работал с «Карпатами» и «Севастополем». Коэффициент — 9,3 (8%).

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