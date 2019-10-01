Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты начали приём ставок на следующий клуб уволенного из «Спартака» Кононова

Эксперты начали приём ставок на следующий клуб уволенного из «Спартака» Кононова
Ставки 0

После матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты открыли линию на новое место работы белорусского специалиста.

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Кононова считается один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такой вариант оценивается коэффициентом 3,0 (30%).

Вторым по вероятности местом, где Кононов может продолжить работу, эксперты считают клуб из чемпионата Беларуси. Коэффициент здесь — 3,25 (28%).

Не исключают эксперты и то, что 53-летний специалист останется работать в Российской Премьер-Лиге. Коэффициент — 3,75 (25%). Ранее белорус работал в «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».

Не намного меньше вероятность того, что Кононов станет экспертом одной из аналитических передач телеканала «Матч ТВ». Коэффициент — 3,85 (23%).

Меньше всего эксперты верят в то, что тренер вернётся в чемпионат Украины, где ранее работал с «Карпатами» и «Севастополем». Коэффициент — 9,3 (8%).

Тедеско и Тихонов вошли в тройку фаворитов на пост нового наставника «Спартака»
На отставке Кононова из «Спартака» мог заработать каждый его хейтер
Даже в конце августа эксперты высоко оценивали шансы Кононова доработать сезон в «Спартаке».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019