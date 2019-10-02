«Лилль» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».
Ставка: тотал меньше (2,5) и обе забьют за 5.7.
«В центре нашего внимания матч между «Лиллем» и «Челси». На мой взгляд, в этой игре надо уверенно играть низ, потому что не совсем понятно, на что «Челси» при Лэмпарде может претендовать с соперниками не уровня «Ливерпуля», а тех, кто чуть ниже классом.
«Лилль» сегодня играет ниже ожиданий, это команда, которая традиционно в атаке смотрится хуже, чем в обороне. Это крепкая, боевитая, но не особенно талантливая команда. БК «Фонбет» даёт очень интересную ставку с коэффициентом более 5.50 на то, что обе команды забьют и тотал будет меньше 2,5. Мне кажется, что в этой ставке прячутся сразу несколько верных исходов этого матча: обе забьют, будет ничья, низовая игра — а раз так, то подразумеваем счёт 1:1.
Можно рискнуть и сыграть на то, что каждый тайм закончится ничьей, а мне кажется, что так оно и будет. В пером тайме голов ждать сложно, а вот во втором тайме они должны быть, с учётом того, как «Лилль» и «Челси» сыграли в этой Лиге чемпионов в первом туре», — говорит Казаков.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 2 октября 2019
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 октября 2019
-
21:30
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:50