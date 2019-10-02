«Лилль» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».



Ставка: тотал меньше (2,5) и обе забьют за 5.7.



«В центре нашего внимания матч между «Лиллем» и «Челси». На мой взгляд, в этой игре надо уверенно играть низ, потому что не совсем понятно, на что «Челси» при Лэмпарде может претендовать с соперниками не уровня «Ливерпуля», а тех, кто чуть ниже классом.



«Лилль» сегодня играет ниже ожиданий, это команда, которая традиционно в атаке смотрится хуже, чем в обороне. Это крепкая, боевитая, но не особенно талантливая команда. БК «Фонбет» даёт очень интересную ставку с коэффициентом более 5.50 на то, что обе команды забьют и тотал будет меньше 2,5. Мне кажется, что в этой ставке прячутся сразу несколько верных исходов этого матча: обе забьют, будет ничья, низовая игра — а раз так, то подразумеваем счёт 1:1.



Можно рискнуть и сыграть на то, что каждый тайм закончится ничьей, а мне кажется, что так оно и будет. В пером тайме голов ждать сложно, а вот во втором тайме они должны быть, с учётом того, как «Лилль» и «Челси» сыграли в этой Лиге чемпионов в первом туре», — говорит Казаков.



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