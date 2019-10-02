«Ливерпуль» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Ред Булл Зальцбург».
Ставка: обе забьют и тотал больше (2,5) или «Ливерпуль» выиграет в каждом из таймов.
«Мне кажется, что это должна быть одна из самых весеёых встреч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Потому что «Зальцбург» покуражился в стартовом туре, ну и «Ливерпуль» после осечки в Неаполе подобных промахов больше совершать не должен. У команды всё прекрасно в английском чемпионате. После победы в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Клопп в этом сезоне уже подсознательно более сориентирован на успех во внутреннем первенстве. Но всё равно в то, что «Ливерпуль» не выйдет из группы, поверить невозможно. Поэтому я жду, что дома красные у австрийцев выиграют уверенно.
Я думаю, что в этом матче надо играть верх. Также допускаю, что обе команды забьют, потому что «Зальцбург» команда очень голевая и очень умело играющая в атаку, позволяющая себе увлекаться атакующим футболом. Поэтому столько новых поклонников у неё и у её главного тренера в последнее время. Ну и «Ливерпуль», мне кажется, команда, которая тоже действует в очень скоростной манере. Против такого футбола, который «Зальцбург» способен им предложить, мерсисайдцы должны продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому думаю, что будет верховая игра, «Ливерпуль» победит не только в матче, но и в каждом из таймов и обе команды забьют», — говорит Казаков.
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