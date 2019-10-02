«Лилль» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».



Ставка: тотал больше (2,5) и обе команды забьют.



«Челси» впервые в этом сезоне сыграл на ноль против «Брайтона». Вообще, у Фрэнка Лэмпарда очень большая проблема с организацией обороны, и мы это видим в любом турнире. Надо сказать, что команда на выезде пропускает достаточно. И минимум два мяча уже никого не удивляют. А «Лилль» команда забивная. У них как раз всё в порядке как с домашними играми, так и с домашней результативностью.



Учитывая эти два фактора, нас ждёт очень весёлая игра. В атаке у «Челси» получается многое, а в обороне – ничего. «Лилль» может пропускать, но не пачками. Поэтому я ставлю на то, что обе команды забьют, и тотал больше 2,5», — заявил Казанский.



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