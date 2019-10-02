«Лилль» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1,74.
«Обе команды проиграли на старте турнира. Французы были разгромлены в Амстердаме «Аяксом» со счетом 0:3, а «Челси» минимально уступил дома ”Валенсии» 0:1. Да, возвращение «Лилля» в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва получилось крайне неудачным. Однако не стоит забывать, что действующие вице-чемпионы Франции отлично выступают дома. Например, в прошлом сезоне во французском первенстве они потерпели всего два поражения в родных стенах, четырежды сыграв вничью, остальные тринадцать матчей они выиграли. В нынешнем сезоне «Лилль» взял верх во всех четырех домашних поединках, при этом были биты команды идущие в лидерской тройке. Так что «Челси» придется непросто в этой встрече, которая может многое определить в борьбе обеих команд за выход в плей-офф.
Если «Челси» уступит «Лиллю» и это вполне вероятно, ибо английский клуб крайне неудачно выступает в еврокубках во Франции, одержав всего одну победу в восьми предыдущих матчах, из которых пять проиграл. Так вот, если «Челси» не зацепятся хотя бы за ничью с «Лиллем», то практически может распрощаться с Лигой Чемпионов. Еще информация к размышлению: эти команды никогда не встречались в еврокубках.
«Лилль» после восьми туров идет на четвертом месте в национальном первенстве и отстает от единоличного лидера «Пари Сен-Жермен» на четыре очка. “Челси» занимает шестое место после семи сыгранных матчей. У «Лилля» третий показатель по пропущенным голам — семь. «Челси» пропустил почти в два раза больше — 13. Больше пропустили только аутсайдеры «Норвич» и «Уотфорд». Поэтому предлагаю сделать ставку на «обе забьют», — говорит Елагин.
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