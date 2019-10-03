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«АЗ Алкмар» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы

«АЗ Алкмар» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:55 мск.

Ставка: АЗ победит за 3.00.

«АЗ занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов, всего на одно очко отставая от «Аякса» и ПСВ. Я ожидаю, что хозяева заберут все три очка, хотя «МЮ» непобедим в последних 12 матчах Лиги Европы.

Обратите внимание, что игра проводится на искусственном газоне, «МЮ» к такому не привык. «Юнайтед» едва сумел обыграть «Астану» в своём стартовом матче и выдал худший старт в чемпионате Англии с 1989 года — всего девять очков за семь игр».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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