«АЗ Алкмар» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:55 мск.



Ставка: АЗ победит за 3.00.



«АЗ занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов, всего на одно очко отставая от «Аякса» и ПСВ. Я ожидаю, что хозяева заберут все три очка, хотя «МЮ» непобедим в последних 12 матчах Лиги Европы.



Обратите внимание, что игра проводится на искусственном газоне, «МЮ» к такому не привык. «Юнайтед» едва сумел обыграть «Астану» в своём стартовом матче и выдал худший старт в чемпионате Англии с 1989 года — всего девять очков за семь игр».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.