«Бешикташ» – «Вулверхэмптон»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Турции

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» – «Вулверхэмптон». Начало — в 19:55 мск.



Ставка: ничья за 3.55.



«Обе команды проиграли в первом туре Лиги Европы, они также слабо стартовали во внутренних первенствах. «Бешикташ» в настоящее время вообще находится в зоне вылета в турецкой Суперлиге, клуб проиграл со счётом 1:4 «Трабзонспору» в минувшее воскресенье. Ну а «волки» тем временем получили столь необходимую победу в матче с «Уотфордом».



Ничья вряд ли станет отличным результатом для обеих команд, но я думаю, что в Стамбуле победителя не будет».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.