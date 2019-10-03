«Бешикташ» – «Вулверхэмптон»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Турции
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» – «Вулверхэмптон». Начало — в 19:55 мск.
Ставка: ничья за 3.55.
«Обе команды проиграли в первом туре Лиги Европы, они также слабо стартовали во внутренних первенствах. «Бешикташ» в настоящее время вообще находится в зоне вылета в турецкой Суперлиге, клуб проиграл со счётом 1:4 «Трабзонспору» в минувшее воскресенье. Ну а «волки» тем временем получили столь необходимую победу в матче с «Уотфордом».
Ничья вряд ли станет отличным результатом для обеих команд, но я думаю, что в Стамбуле победителя не будет».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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