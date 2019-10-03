Эксперты оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф ЛЧ после матча с «Бенфикой»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в квартете G «Зенит» на «Газпром Арене» одолел португальскую «Бенфику» со счётом 3:1. В параллельном матче «РБ Лейпциг» дома уступил «Лиону» 0:2. Таким образом, у сине-бело-голубых и «львов» по четыре очка, на один балл меньше у «быков», а «орлы» очков не набрали.
Эксперты склоняются к проходу в плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Лиона». Поставить на преодоление группового этапа немецким и французским клубами можно за одинаковый коэффициент 1.3, что соответствует 69,6% вероятности.
Выход в плей-офф «Зенита» доступен в конторах за 1.83 (вероятность 49,5%), а перспективы «Бенфики» оцениваются коэффициентом 8.0 (11,3%). По мнению букмекеров, сине-бело-голубые имеют меньше шансов, чем «быки», несмотря на преимущество коллектива Сергея Семака в турнирной таблице.
23 октября в 19:55 мск начнётся матч «РБ Лейпциг» с «Зенитом», а в 22:00 — матч «Бенфика» — «Лион».
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