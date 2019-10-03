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«Янг Бойз» – «Рейнджерс»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Берне

«Янг Бойз» – «Рейнджерс»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Берне
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» – «Рейнджерс». Начало — в 19:55 мск.

Ставка: ничья за 3.80.

«Рейнджерс» быстро оправился от поражения в «дерби старой фирмы» с «Селтиком», выиграв все четыре последующие встречи, включая заслуженную победу со счётом 1:0 над «Фейеноордом» в своей первой игре группового этапа Лиги Европы. Это впечатляет.

«Янг Бойз» проиграл со счётом 1:2 «Порту» в первом туре, и я надеюсь увидеть, как команда Стивена Джеррарда заберёт домой ценное очко из швейцарской столицы. На мой взгляд, «Рейнджерс» это по силам».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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