«Бешикташ» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Вулверхэмптон».



Илья Казаков предлагает три ставки на этот матч:



«Вулверхэмптон» не забьёт за 3.7

Победа «Бешикташа» за 2.95

Тотал меньше 2,5 за 1.9



«Бешикташ» и «Вулверхэмптон» словно соревнуются друг с другом, кто из них хуже играет в этом сезоне. Турки выглядят очень слабо, пропуская в каждом матче. В их ворота влетает непривычно много голов. Команда совсем не похожа на себя образца прошлых лет. «Вулверхэмптон» прыгнул выше головы, шагнув в групповой этап Лиги Европы. На самом деле вызывает удивление, как он вообще в этот еврокубок попал.



Прогнозирую, что это будет низовая игра. Также предполагаю победу хозяев, потому что «Вулверхэмптон» всё-таки при таком давлении трибун играет нечасто. Болельщики турецкой команды на трибунах будут лезть из кожи вон, чтобы соперника задушить и задавить. «Волки», у которых очень мало опыта международных матчей, на мой взгляд, должны дрогнуть. Поэтому здесь ставки схожи с теми, которые я предлагаю на матч «АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед», — «Вулверхемптон» не забьёт, «Бешикташ» выиграет и низовая игра», — говорит Казаков.



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