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Головкин — Деревянченко: прогноз Билли Джо Сондерса

Головкин — Деревянченко: прогноз Билли Джо Сондерса
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Временный чемпион мира по боксу по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ставка: тотал раундов меньше (11,5) за 2.16.

«Этот бой нельзя будет назвать техничным — нас ждёт драка. Не будет техничных пятнашек, пинг-пинг-пинг. Будут взрыв и крушение. Бой не продлится долго. Кто бы в итоге ни победил, нас на ринге ожидает война. Склоняюсь к Головкину, но в любом случае ему это очень тяжело дастся», — цитирует Сондерса Sky Sports.

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