Эксперты оценили шансы Андрея Шевченко возглавить «Милан» вместо Джампаоло

Итальянский «Милан» выдал худший старт в чемпионате Италии за последние 80 лет. Неудачные выступления команды спровоцировали слухи о скорой отставке Марко Джампаоло, а значит, и о назначении нового рулевого.



Среди множества вариантов СМИ выделяют и бывшего форварда «Милана», а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Украинец уже побывал в Милане, однако свой визит он объяснил просмотром матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Шахтёр».



Букмекеры, тем не менее, открыли приём ставок на то, что Шевченко таки возглавит итальянский клуб. На то, что Шевченко встанет у руля россонери до конца 2019 года, можно поставить с коэффициентом 7.0 (12%). Существует также вариант с назначением украинца на пост до конца 2020 года — коэффициент на это составляет 5.0 (18%).



Ранее в прессе появилась информация, что Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях.

«Милан» заинтересован в услугах Шевченко