Шевченко: приехал в Милан не для того, чтобы вести переговоры с клубом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Милана».
«Люблю „Милан“, но клуб не связывался со мной, я не думаю о нём сейчас. Я тренер сборной Украины, у меня есть обязательства перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы. Да, я приехал в Милан, но не для того, чтобы вести переговоры. Хочу лишь посмотреть на своих футболистов, Малиновский очень хорошо проявляет себя в „Аталанте“. После матча я встречусь со знакомыми из „Милана“, но это будет дружеский ужин. Мы делаем так каждый раз, когда собираемся вместе», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 год, а затем выступал на правах аренды в сезоне-2008/09. В 2012 году завершил карьеру игрока, а спустя четыре года возглавил сборную Украины.
- 1 октября 2019
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