Шевченко готов стать главным тренером «Милана» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко готов возглавить итальянский клуб, если руководство россонери решит отправить в отставку Марко Джампаоло. Об этом сообщает известный итальянский журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, 43-летний специалист высказал свою готовность вернуться в «Милан», но при выполнении двух условий. Шевченко готов приступить к работе в новом клубе не ранее ноября, потому что до этого сборной Украины предстоит провести отборочные матчи Евро-2020 с национальными командами Литвы и Португалии. Кроме того, Шевченко намерен сохранить пост главного тренера украинской сборной и совмещать две должности.

Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 год, а затем выступал на правах аренды в сезоне-2008/09. В 2012 году завершил карьеру игрока, а спустя четыре года возглавил сборную Украины.