«Милан» показал худший старт в чемпионате Италии с сезона-1938/39

«Милан» проиграл четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39. Старт сезона-1938/39 выдался просто шокирующим: пять поражений и две ничьих. Первая победа пришла лишь в восьмом туре, 3-0 против «Лацио» на «Сан-Сиро», сообщает Goal.
В матче 6-го тура «Милан» проиграл «Фиорентине» (1:3) и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице с 6-ю очками. «Фиорентина» располагается на 9-м месте с 8-ю очками. Ранее «Милан» проиграл «Удинезе», «Вероне» и «Торино».
По слухам, руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения Марко Джампаоло и приглашения на пост главного тренера Андрея Шевченко.
Следующий матч с участием «Милана» пройдёт 05 октября с «Дженоа». Начало матча в 21:45 мск.
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