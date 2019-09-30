«Милан» показал худший старт в чемпионате Италии с сезона-1938/39

«Милан» проиграл четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39. Старт сезона-1938/39 выдался просто шокирующим: пять поражений и две ничьих. Первая победа пришла лишь в восьмом туре, 3-0 против «Лацио» на «Сан-Сиро», сообщает Goal.



В матче 6-го тура «Милан» проиграл «Фиорентине» (1:3) и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице с 6-ю очками. «Фиорентина» располагается на 9-м месте с 8-ю очками. Ранее «Милан» проиграл «Удинезе», «Вероне» и «Торино».



По слухам, руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения Марко Джампаоло и приглашения на пост главного тренера Андрея Шевченко.

Следующий матч с участием «Милана» пройдёт 05 октября с «Дженоа». Начало матча в 21:45 мск.

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд