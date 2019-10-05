«Реал» — «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры в Мадриде

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Гранада».



Ставка: «Реал» выиграет с разницей в два гола и более за 1.80, «Реал» забьет в каждом тайме за 1.78.



«В этой паре есть сюрприз, потому что «Гранада» занимает текущее второе место в турнирной таблице, всего на одно очко отставая от «Реала». Это большой сюрприз на старте сезона – никто не думал, что «Гранада» так хорошо сможет стартовать.



Однако «Гранаде» придется тяжело на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» всегда чувствует себя комфортно и имеет много возможностей для взятия ворот. Но мадридцы сейчас много пропускают, особенно в Лиге чемпионов: три мяча — с «ПСЖ», два — с «Брюгге» в домашней встрече. Центральные защитники допускают ошибки, много вопросов к Куртуа, потому что он нечасто выручает команду. В неважной форме Эден Азар, который пока так и не смог забить гол или отдать результативную передачу.



В игре с «Брюгге» «Реал» забил два гола, но оба были забиты не атакующими игроками, а Рамосом и Каземиро. Иско, Бензема, Азар, Кроос, Хамес Родригес должны сделать шаг вперед, должны отличиться в этом матче. Есть много вопросов по Лукасу Васкесу, которого Зидан все время выпускает на замену. Однако болельщики считают, что это не подходящий мадридцам игрок, игрок не топ-уровня.



«Гранаде» будет трудно, но в составе есть нападающий Роберто Сольдадо, который в свое время играл в «Реале», в Англии и Турции, но вернулся в Испанию. У него большой опыт, он всегда нацелен на гол, игрок, который может сделать результат.



Мой прогноз — «Реал» выиграет, «Реал» выиграет с разницей в два гола и более, «Реал» забьет минимум по одному голу в каждом тайме».



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