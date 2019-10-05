«Генчлербирлиги» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на чемпионат Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Турции сезона-2019/20 «Генчлербирлиги» — «Галатасарай».



Ставка: победа «Галатасарая» за 2.10.



«В 7-м туре «Галатасарай» сыграет в гостях с аутсайдером чемпионата Турции — клубом «Генчлербирлиги», занимающим последнее место в таблице и не одержавшим ни одной победы. Несмотря на все проблемы, команда из Анкары умудрилась отобрать очки у лидера, «Аланьяспора» (1:1), и крепкого «Трабзонспора» (2:2). Но перед игрой с действующим чемпионом у «Генчлербирлиги» мало шансов на успех.



«Галатасарай» проиграл на неделе дома «ПСЖ» (0:1). Проиграл по делу, но был шанс у стамбульцев вырвать ничью, если бы Маркиньос не вынес мяч с линии ворот после удара головой Фалькао. Вот уже 4 официальных матча подряд (2 — в чемпионате, 2 — в ЛЧ) команда Фатиха Терима не может выиграть. Да, у стамбульцев есть объективные трудности: состав наполовину обновился по сравнению с прошлым сезоном, поэтому игроки еще не успели сыграться. Но уже в матче с Парижем было видно, что эпизодами агрессивный и комбинирующий «Галатасарай» возвращается. Об этом на пресс-конференции говорил и Терим. Положительные сигналы в игре он увидел.



Думаю, в Анкаре безвыигрышная серия чемпиона прервется. Не может такая классная команда, в составе которой есть большие звезды, так долго не побеждать. Ну и соперник заметно слабее и по составу, и по игре, а коэффициент на успех гостей большой. Надо брать. Мой прогноз — победа «Галатасарая» за 2,10».