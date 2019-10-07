«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 4.9.
«Сегодня мы рассматриваем перспективы матча «Автомобилист» — «Трактор». Казалось бы, в этом матче перспективы хозяев выпирают, как останкинская телебашня над Москвой, а перспективы гостей надо разглядывать в мощную оптику. Но… «Не всё так просто в королевстве датском».
Начнём с «Автомобилиста», который опять проиграл. На этот раз московскому «Динамо» и дома. То есть из шести последних матчей екатеринбуржцы проиграли пять, а выиграть сумели только у плюшевого «Локомотива», которого сейчас таскают за волосья все.
А «Трактор», на минуточку, только выиграл в Санкт-Петербурге. Питерцы теперь изумляются в интервью: а что такого «Трактор» показал? Бежал и бросал. Вот! А как раньше у Скудры играло «Торпедо». Думаете, он придумывал что-то новое? А зачем придумывать, если старое неплохо работает?
Таким образом, у нас сталкиваются две тенденции. Сверху вниз в глухом штопоре летит «Автомобилист», и у него того и гляди отвалятся крылья. А снизу вверх, пыхтя, а где-то даже попукивая, тяжело взбирается «Трактор». Но ведь взбирается, чёрт побери! Встретиться они пока ещё не могут – запас высоты, то есть набранных очков, у Екатеринбурга слишком велик. Но если так и будут двигаться встречными курсами, то через пару туров запросто могут пересечься.
То есть по факту фаворитом в этом матче является «Трактор. Ну, вот является, и хоть тресни. Матч, конечно, будет мучительным для обоих, но челябинцы свою победу вымучают и одолеют хозяев с минимальным преимуществом, зато в основное время», — полагает Лебедев.
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