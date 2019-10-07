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ФОНБЕТ запустил чаты техподдержки в «Яндексе», «Телеграме» и «Ватсаппе»

ФОНБЕТ запустил чаты техподдержки в «Яндексе», «Телеграме» и «Ватсаппе»
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Служба технической поддержки ФОНБЕТ теперь доступна в мессенджерах «Телеграм», «Ватсапп» и чатах «Яндекс.Диалоги». Менеджеры техподдержки работают круглосуточно.

Для связи с поддержкой через «Телеграм» введите в поиске мессенджера FonbetRuSupport_bot. В результатах поиска выберите «Фонбет Поддержка», нажмите кнопку «Запустить» и задайте вопрос.

Для связи с техподдержкой через «Ватсапп» добавьте номер +7 (985) 580-03-72 в адресную книгу вашего телефона, войдите в «Ватсапп» и начните новый чат.

Чтобы связаться с техподдержкой через «Яндекс», нужно набрать «Фонбет» в поиске «Яндекса». На первой строке результатов поиска появится сайт ФОНБЕТ. Нажмите на кнопку «Онлайн-консультант» и в появившемся окне чата задайте вопрос.

Служба технической поддержки ФОНБЕТ доступна по горячей линии +7 (800) 100-72-34 и в чате на сайте и в приложениях.

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