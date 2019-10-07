Кто выиграет «Арт Росс Трофи» НХЛ в сезоне-2019/20. Прогноз и ставка букмекеров

В Национальной хоккейной лиге стартовал регулярный чемпионат сезона-2019/20, и букмекеры предоставляют возможность всем любителям НХЛ сделать ставку на будущего обладателя «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ по системе «гол плюс пас».

По мнению экспертов, главным претендентом на «Арт Росс Трофи» в сезоне-2019/20 считается действующий обладатель награды Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на победу которого можно поставить за коэффициент 3.0, что соответствует 32% вероятности.

Ниже аналитики оценивают шансы Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (коэффициент 3.74, 25%), Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» (8.0, 11%) и Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» (по 12.0, 8%).

На Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» эксперты предлагают поставить за 20.0 (вероятность 5%), на его партнёра Сидни Кросби за 21.0 (5%), а на Артемия Панарина, представляющего «Нью-Йорк Рейнджерс», дают коэффициент 30.0 (3%).

На одноклубников по «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и Александра Овечкина букмекеры выставляют коэффициенты 40.0 (2,5%) и 51.0 (2%).

Букмекеры прогнозируют вторую победу подряд Никиты Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» по итогам сезона-2019/20.