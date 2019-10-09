«Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» — «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Трактора» в одну шайбу за 5.75.



«Соперники весьма похожи друг на друга. Похожи тем, что идут по сезону, изрядно спотыкаясь и пошатываясь. Нет, конечно, они не опускались ниже уровня городской канализации, как «Локомотив», и не пробивали с грохотом дно, как «Магнитка». Но хотелось бы побольше стабильности в результатах и поменьше американских горок.



В личных встречах этих соперников в последние годы наметился вполне определённый тренд: для определения победителя они обходятся минимумом шайб. То есть самым минимумом: оба «междусобойчика» прошлого сезона что в Москве, что в Челябинске «Трактор» выиграл со счётом 1:0. Наверное, выиграл бы и с меньшим счётом, но меньшего уже не бывает. Тем не менее преимущество по количеству побед до сих пор находится у москвичей, правда, оно было набрано в основном в золотые годы.



Сейчас же у обоих соперников не лучшие времена. «Динамо» проиграло четыре матча из последних пяти, «Трактор» — те же четыре, но из последних шести. Обоих в предыдущем туре обыграли всухую. В общем, вопросов больше, чем ответов.



При таких раскладах, думается, челябинцы должны убегать москвичей. Укатать их и ушатать. Больших счетов ждать нынче не следует, нет в этих командах новых Кузнецовых и Овечкиных. Поэтому «Трактор» победит с минимальным счётом, скорее всего, 1:0 или максимум 2:1 – зато в основное время», — говорит Лебедев.



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