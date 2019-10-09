OpTic — Mousesports: прогноз на киберспортивный матч ESL Pro League Season 10

Известный киберспортивный аналитик Александр Петрик дал прогноз на матч OpTic — Mousesports на турнире ESL Pro League Season 10 Europe в дисциплине Couter Strike: Global Offensive.



Ставка: точный счёт 2:1 в пользу Mousesports за 3.35.



«На групповой стадии европейского дивизиона ESL Pro League Season 10 сегодня сыграют mousesports и OpTic.



«Мышки» праздновали победу в первом туре, вчера обыграв в трудном матче BiG. У Karrigan’а и компании не было много времени на подготовку к этому чемпионату, так как они принимали участие в недавнем Dreamhack Masters Malmo. Там mousesports выглядели очень мощно, были близки к победе над Vitality в 1/4 финала и по пути к плей-офф одолели Evil Geniuses со счётом 2-0.



OpTic сейчас находится в очень трудном положении, потому что внезапно для команды сразу после Dreamhack Malmo расположение коллектива покинул cajunb, который, скорее всего, уже тренируется с North. В состав был оперативно призван молодой датский игрок kwezz, который до этого ни разу не играл на лан-турнирах за пределами родной Дании. Тем не менее в первый игровой день скандинавы дали бой FaZe, а молодой стенд-ин отыграл неплохо.



Я понимаю букмекеров, которые, принимая в расчет эту информацию, дают очень маленький коэффициент на победу mousesports в этой встрече. Но у меня есть хитрое предложение: как мне кажется, OpTic в этом матче сможет пикнуть карту Vertigo, на которой у них будет неплохой шанс зацепиться за победу. Mousesports избегали игр на этой карте на своих последних ланах, так что я думаю, что именно там слабое место «мышек». У OpTic же эта карта разобрана, и там они способны показывать качественную игру.



Поэтому рискну и поставлю в этой встрече на точный счёт. Думаю, OpTic могут зацепиться за свой пик, а на двух других картах уступят», — полагает Петрик.



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