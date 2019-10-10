Бельгия — Сан-Марино: прогноз Михаила Поленова на отборочную игру Евро-2020

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная Бельгии сыграет с командой Сан-Марино.



Ставка: во втором тайме будет больше голов, чем в первом за 1.73.



«Бельгия уже решила все вопросы по выходу из группы, но ещё нужно сыграть несколько матчей, в которых тоже можно найти много интересных комбинаций для ставки.



Бельгия будет играть у себя дома против Сан-Марино. Мы забили санмаринцам девять мячей. Матч с бельгийцами тоже будет результативным, но насколько? Это сложный вопрос. По заказу забить девять — это даже Азару с Лукаку непросто. Я пытался присматриваться к тоталам, дают в основном меньше или больше 7,5. Фору тоже дают какую-то безумную. Стремно лезть в такие исходы.



Я бы попробовал сыграть на тотал отдельных футболистов. Например, на 2,5 гола Лукаку. Ромелу вполне может сделать хет-трик. Но остановлюсь на более прагматичном и более рабочем варианте. Понятно, что Бельгия разгромит Сан-Марино. Понятно, что счёт будет неприличным. Бельгийцы обладают одним важным качеством, которым обладают все топовые игроки и топовые сборные — они все играют в топовых чемпионатах, а значит умеют добавлять по ходу игры. Это обязательное условие большой команды, большого футболиста, большого клуба. У бельгийцев это есть.



В первом тайме может быть не очень быстро, не очень резво, то во втором тайме класс игроков скажется. Плюс футболисты Сан-Марино устанут очень скоро. Поэтому я ставлю на «во втором тайме будет больше голов, чем в первом». Мне нравится эта ставка больше, чем любые форы и тоталы», — говорит Поленов.



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