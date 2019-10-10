Россия – Шотландия. Где смотреть, прогноз и ставка на отборочную игру Евро-2020

10 октября на стадионе «Лужники» в Москве в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.

Прогноз «Чемпионата»: победа России всухую за 2.20.

«Букмекеры вполне логично считают фаворитом хозяев поля. Если Россия одолела Шотландию на выезде, то почему бы нашим парням не повторить успех в фартовых «Лужниках»? Чистая победа коллектива Станислава Черчесова идёт за 1.5. Согласитесь, коэффициент не самый впечатляющий, поэтому мы возьмём викторию Дзюбы и компании всухую за более солидные 2.2.

В четырёх последних домашних матчах Россия побеждает и умудряется сохранять свои ворота в неприкосновенности. На указанном отрезке наша команда одолела Турцию 2:0, Сан-Марино 9:0, Кипр 1:0 и Казахстан 1:0. Да, Шотландия представляет собой достаточно серьёзную силу, но в нынешнем отборочном цикле «тартановая армия» пока опережает лишь футбольного карлика и уступает всем остальным.

Коллектив Стива Кларка не забил за две встречи с Бельгией, не смог отличиться на выезде с Казахстаном, да и с Россией гол Шотландии случился лишь благодаря ошибке Гильерме. При поддержке переполненных «Лужников» команда Станислава Черчесова снова погрузится в атмосферу домашнего ЧМ, когда каждый футболист выкладывается на сто процентов и бьётся за страну. Да и для президента лучшим подарком от сборной станет игра, на которую приятно смотреть».