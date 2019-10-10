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СКА – «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

СКА – «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: победа СКА в основное время за 1.80.

«Ой, кошмар, такие сложные игры для прогноза. Даже не знаю, что нас ждёт в данном поединке, очень сложно отдать преимущество кому-либо. Но давайте попробуем поставить на СКА, им деваться просто некуда, потому что должны останавливать этот автобус из поражений. Мне кажется, что ребята дома-то соберутся, психологически им должно быть легче, говорят, что дома и стены помогают, — вот это как раз такой случай.

Если хозяева льда не будут удаляться, то смогут победить. Вообще, им проигрывать категорически нельзя! Категорически! Потому что это будет просто психологическая трагедия для СКА — четвёртое поражение подряд, тем более дома. Думаю, что они выйдут на этот матч со спокойными чувствами, с пониманием игры и со знанием того, как нужно отработать три периода.

Подопечные Кудашова уже знают, что всё равно они будут играть в плей-офф, как ни крути. Команда сильная, но со своими перепадами. Вообще, нас ждёт просто сумасшедший матч, в котором крупного счёта, к сожалению, не будет, а вот накал страстей и атмосфера явно порадуют болельщиков. «Автомобилист» умеет играть в обороне и не допустит разгромного поражения. У них очень хорошая команда, уже сыгранная. Видно, что уральцы тоже начали готовится к плей-офф», — говорит Кожевников.

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