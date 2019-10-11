«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата» в основное время за 2.65.



«Торпедо» и «Салават Юлаев» мирно сосуществовали в различных конференциях, пересекаясь по два раза за сезон, никого не трогали и взаимно уважали друг друга. Пока в один прекрасный момент руководство лиги не перевело нижегородцев с Запада на Восток. Закончился тот перевод душераздирающим семиматчевым противостоянием, в котором «Салават» сумел отыграться, проиграв два первых домашних матча.



С тех пор «уконтропупить» Уфу стало для «автозаводцев» делом чести, вне зависимости от текущего местонахождения нижегородской команды. А швыряют её из конференции в конференцию при каждом удобном случае. Вот только Уфа уконтропупливаться не желает и до сих пор имеет 2,5-кратное преимущество по соотношению побед и поражений. А это, согласитесь, существенный факт.



Иными словами, если «Торпедо» и недотягивает до почётного звания «Своего клиента» для Уфы, то совсем немного. И победы над «Салаватом» даются редко и со скрипом, тогда как поражения – часто и весело. Даже на родном Кубке губернатора. Думается, нечто подобное будет и на этот раз. Башкирская команда, не слишком и вспотев, обыграет нижегородцев на глазах их публики с каким-нибудь приятным счётом, вроде 4:2, и полетит себе в Финляндию. А Нижний будет утираться», — полагает Лебедев.



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