«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» — «Металлург».



Ставка: победа «Северстали» и ТБ 4,5 шайбы за 4.70.



«Сегодня у нас с вами трагедия. Нет, все, слава богу, живы, только из «Магнитки» уволили легендарного Геннадий Ивановича Величкина, который пришёл для подъёма клуба ещё в третий эшелон отечественного хоккея с должности секретаря комитета комсомола Магнитогорского металлургического комбината и поднял «Магнитку» так, как дай бог каждому.

Учитывая достаточно крутой нрав нынешнего хозяина клуба Виктора Рашникова, увольнение Величкина выходило предсказуемым. Слишком быстрым получилось у него увольнение Яндача и слишком долго «старый-новый» Илья Петрович Воробьёв царапался о дно вместо быстрого подъёма. Поскольку всем давно известно, что форс-мажорный тренер из Воробьёва, мягко говоря, никудышный, то все запаслись попкорном и стали ждать дальнейших событий, которые в этом случае напрашивались. И они случились: Рашников съел Величкина, причём уже второй раз за карьеру в «Магнитке».

Геннадий Иванович, с его опытом, конечно, не пропадёт. В первую очередь, как и в прошлый раз, на него должна положить глаз Континентальная лига. А если она не положит, так у нас есть федерация, где он точно не помешает. И ещё хватает клубов, где нужен толковый директор. А через пару лет вернётся, как и в прошлый раз. Но что теперь ждать от «Магнитки» без Величкина?

Думается, что ничего особенного. Илья Петрович остался, поэтому всё будет делаться привычно неторопливо, кого бы там рядом не снимали. А на выезде отсутствие вице-президента и вовсе незаметно. По идее, статистика личных встреч хоронит «Северсталь» заживо, но у череповчан-то сейчас всё достаточно прилично. Они идут по синусоиде, аккумулируя победы и поражения пачками. Серию из четырёх побед сменила серия из двух поражений, но и она была завершена в предыдущем матче, который «Северсталь» выиграла у самого «Спартака».

В общем, как ни крути, а Череповец-то – фаворит. Конечно, красиво выиграть у «Магнитки» не получится, но и за некрасивую победу всё равно дают два очка. Поэтому «Северсталь» победит в основное время, с минимальным преимуществом, соперники забросят друг другу не менее пяти шайб».



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