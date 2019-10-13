«Торпедо» — СКА: прогноз Дениса Казанского на матч регулярного сезона КХЛ

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — СКА.
Ставка: ТБ 5,5 шайбы за 2.59.
«Давид Немировский фигурирует как кандидат на пост главного тренера «Локомотива». Уходить ли сейчас, решать ему. «Локомотив» — команда с амбициями, но в «Торпедо» у Немировского сейчас клеится абсолютно всё.
Это одна из немногих команд КХЛ, которая играет в хоккей не вертикальный, а горизонтальный. Да, соглашусь, наблюдать за ними одно удовольствие. Довольно веселая команда получается у Немировского.
Что касается СКА, то у команды есть запас прочности в очках, находится среди лидеров, но не производит впечатления гранда. На данный момент в КХЛ пока только одна такая машина — ЦСКА.
СКА и «Торпедо» каждый раз разыгрывают невероятно красивые комбинации. Здесь было и 6:0, и дважды — 4:3 в овертаймах. Была и победа — 5:4 в овертайме уже СКА. В общем, и та и другая команда играющие, и те и другие любят красивые комбинации. «Торпедо» и СКА гарантируют нам фестиваль. Сыграл бы в этом матче верх, больше 5,5 шайбы».
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