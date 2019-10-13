Кипр — Россия: прогноз Владислава Радимова на отборочный матч Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 8-го тура группы I квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.91.



«Россия выиграла шесть матчей подряд и находится в отличном состоянии. Кипр выиграл в последнем матче у Казахстана (2:1) и всё ещё сохраняет теоретические шансы на выход из группы. В первом матче с Кипром было очень непросто вскрыть их оборону, а теперь киприоты играют дома и легко сборной России точно не будет. Думаю, матч будет тяжёлым, упорным, что-то похожее на первый тайм с Шотландией.

Дзюба много забивает за сборную, и здесь он тоже может отличиться, но сделать это будет непросто. Думаю, сборная России выйдет в таком же составе, как с Шотландией, и постарается обеспечить себе путевку на чемпионат Европы уже в этой встрече. Не стоит ожидать результативного матча, так как киприоты в обороне играют очень плотно и цепко».



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