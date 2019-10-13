Эстония — Германия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020
Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Эстония — Германия. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: победа Эстонии с форой (+3,5) за 1.73, точный счёт 0:3 за 4.79.
«Конечно, после 0:8 в Германии многим захочется взять победу Германии с большой форой. Есть такой соблазн. Но два года назад Эстония обыграла дома Хорватию — 3:0. Правда, в товарищеском матче. Но тем не менее. В последний раз такая крутая сборная приезжала в Таллин пять лет назад на официальный матч, и тогда Англия выиграла всего 1:0. Думаю, настрой у эстонцев будет соответствующим, и сопротивление они окажут максимально возможное».
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