Кипр — Россия: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: победа сборной России за 1.60.

«Первая встреча команд прошла в июне в Нижнем Новгороде, и тогда выиграла сборная России со счетом 1:0, единственный гол на счету Алексея Ионова. Очень важно набрать шесть очков по итогам двухматчевого противостояния, поэтому победа на Кипре обязательно нужна нам как снег зимой.

Если мы добиваемся победы, со стопроцентной вероятностью выходим на чемпионат Европы. Думаю, это нам по силам. Сборная России сейчас в хорошем состоянии, на ходу. Это показывает и чемпионат России, где футболисты сборной выдают много классных матчей. Но отметим, что из-за травм не примут участия братья Миранчуки и Смолов. Хоть Алексей Миранчук уже восстановился, но Станислав Черчесов решил не вызывать его на октябрьские матчи.

Думаю, сборная России добьется победы, несмотря на то что первая встреча, в Нижнем Новгороде, далась нам тяжело. Мой прогноз — победа российской команды с коэффициентом 1.60».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».