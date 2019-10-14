Украина – Португалия: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия.



Ставка: ничья за 3.30.



«Отличный матч нас ждёт в группе B, где лидирует Украина, одержавшая пять побед подряд. Португалия, идущая второй, отстает на 5 очков, но имеет игру в запасе. Для Украины этот матч – шанс забронировать первое место в группе, для этого достаточно не проиграть. Португалии же нельзя проигрывать – такой результат поставит под угрозу выход из группы.



У Португалии были проблемы на старте квалификации, но сейчас, мне кажется, эти проблемы решены. Жоау Феликс начал сыгрываться с Криштиану Роналду, и эта связка может пробить любую оборону. В индивидуальном плане Португалия по-прежнему одна из сильнейших.



Но как команда лучше в последнее время выглядит Украина. Нужно отдать должное Андрею Шевченко, которому удалось собрать отличный коллектив. Тут тоже есть звёзды, как Зинченко. Но сильнее впечатляет игра команды в целом.



Исходя из всего этого, шансы в этой игре примерно равны. Мне кажется, ничья устроит в какой-то степени обе команды, для Португалии важнее не проиграть. Поэтому предлагаю поставить на ничью», — сказал Гратакос.

Украина – Португалия. Прогноз: Шевченко устроит Роналду тёплый приём в Киеве На первых минутах Украина сосредоточится на сдерживании португальского нападения.